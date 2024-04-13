Спецоперация 13 апреля 2024, 15:49 Работу расчетов БПЛА «Орлан-10» в зоне СВО сняли на видео Сальдо показал на видео работу расчетов БПЛА «Орлан-10» в зоне СВО

Читать 360tv в

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» группировки войск «Днепр» выполняют работу по наблюдению за противником в зоне спецоперации. Видео работы военнослужащих в Telegram-канале показал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, дроны «Орлан-10» находятся в небе практически круглосуточно, выявляя даже хорошо замаскированные цели.

Реклама

«На видео оператор „Орлана“ обнаруживает укрывшуюся в ангаре технику противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. На передачу сведений в командный пункт, принятие решения и поражение потребовалась считаные минуты», — написал Сальдо.

Глава региона отметил, что после фиксации поражения противника беспилотник возвращается на базу, а его место сразу занимает другой «Орлан».

Ранее Сальдо рассказал, что российский беспилотник снял на видео, как украинские боевики расстреляли своих сослуживцев.