13 апреля 2024, 15:49
Работу расчетов БПЛА «Орлан-10» в зоне СВО сняли на видео
Сальдо показал на видео работу расчетов БПЛА «Орлан-10» в зоне СВО
Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» группировки войск «Днепр» выполняют работу по наблюдению за противником в зоне спецоперации. Видео работы военнослужащих в Telegram-канале показал глава Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, дроны «Орлан-10» находятся в небе практически круглосуточно, выявляя даже хорошо замаскированные цели.
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«На видео оператор „Орлана“ обнаруживает укрывшуюся в ангаре технику противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. На передачу сведений в командный пункт, принятие решения и поражение потребовалась считаные минуты», — написал Сальдо.
Глава региона отметил, что после фиксации поражения противника беспилотник возвращается на базу, а его место сразу занимает другой «Орлан».
Ранее Сальдо рассказал, что российский беспилотник снял на видео, как украинские боевики расстреляли своих сослуживцев.
Беспилотники
Военные
Херсонская область
Владимир Сальдо
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