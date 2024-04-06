Спецоперация 06 апреля 2024, 20:56 «Самоубийственный десант». Бойцы ВСУ расстреляли сослуживцев на берегу Днепра Губернатор Сальдо: украинские военные расстреляли своих сослуживцев РИА «Новости»

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Российский разведывательный дрон зафиксировал на видео момент расстрела украинскими военными своих сослуживцев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Инцидент произошел на правом берегу Днепра в Херсонской области. После расправы двое вэсэушников отправили тела убитых на резиновой лодке по реке и скрылись с места убийства.

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Как отметил глава региона, по мнению российских силовиков, трагедия разыгралась из-за нежелания украинских солдат перебраться на другой берег, и они расправились с теми, кто вынуждал их «отправляться в самоубийственный десант».

Ранее военнослужащие ВСУ на Краснолиманском направлении расстреляли двух безоружных россиян, один из которых был ранен. Вражеская пропаганда «упорно не замечает военные преступления ВСУ, которые публикуют на своих каналах украинские нацисты», отметили в связи с этим преступлением авторы Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».