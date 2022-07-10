Работу минометчиков, ведущих огонь по артиллерийским позициям ВСУ, показали на видео

Минобороны России показало работу минометчиков, которые производят удары по артиллерийским позициям Вооруженных Сил Украины.

Сначала командир минометной батареи получает координаты местонахождения позиций ВСУ с беспилотника, уточнило российское министерство обороны в Telegram-канале.

После того, как цели выявлены, расчеты занимают скрытые огневые позиции. Затем они незамедлительно открывают огонь по целям.

Ранее Министерство обороны РФ показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ. Батарея получила данные со средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов. После этого российские военнослужащие выдвинулись на обозначенное место, заняли позиции и нанесли удар по выявленным огневым позициям украинских военных.