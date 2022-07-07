Минобороны показало работу расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации

Министерство обороны РФ показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ.

Видеозапись была размещена в Telegram-канале ведомства. Как указано в сообщении, батарея получила данные со средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотников. После этого российские военнослужащие выдвинулись на обозначенное место, заняли позиции и нанесли удар по выявленным огневым позициям Вооруженных Сил Украины.

После нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию.

Машины перезаряжают в запасном районе, после этого выдвигаются на новую огневую позицию.

Накануне, 6 июля, Минобороны показало кадры уничтожения двух американских пусковых установок HIMARS в ходе спецоперации на Украине. Удар по ним был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования, сообщил ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Пусковые установки и два склада боеприпасов к ним уничтожили в районе населенного пункта Малотарановка в ДНР.