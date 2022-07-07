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    07 июля 2022, 05:14

    Минобороны показало работу расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации

    Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации

    Валерия Шафирко

    Министерство обороны РФ показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ.

    Минобороны показало работу расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации

    Видеозапись была размещена в Telegram-канале ведомства. Как указано в сообщении, батарея получила данные со средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотников. После этого российские военнослужащие выдвинулись на обозначенное место, заняли позиции и нанесли удар по выявленным огневым позициям Вооруженных Сил Украины.

    После нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию.

    Машины перезаряжают в запасном районе, после этого выдвигаются на новую огневую позицию.

    Накануне, 6 июля, Минобороны показало кадры уничтожения двух американских пусковых установок HIMARS в ходе спецоперации на Украине. Удар по ним был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования, сообщил ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Пусковые установки и два склада боеприпасов к ним уничтожили в районе населенного пункта Малотарановка в ДНР.