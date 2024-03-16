Спецоперация 16 марта 2024, 16:06 Российские бойцы не дали украинским диверсантам прорваться в Белгородскую область Минобороны: расчеты гаубиц «Мста-Б» сорвали попытки ВСУ прорваться в Россию РИА «Новости»

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Группировка «Запад» ударами гаубиц «Мста-Б» уничтожила украинских диверсантов, которые пытались прорваться к селу Козинка Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчеты гаубиц „Мста-Б“ группировки войск „Запад“ продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований, срывая попытки прорыва на территорию России», — отметили в оборонном ведомстве.

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Боевые расчеты нанесли огневое поражение украинским националистам, которые попытались проникнуть в Россию.

Диверсантов ВСУ уничтожили огнем артиллерии в районе населенного пункта Козинка Белгородской области. Противник понес серьезные потери и отступил.

Командир орудий с позывным Первый отметил, что на месте идет контрбатарейная борьба. Он подчеркнул, что российская группировка уничтожила как минимум две единицы техники противника.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что члены территориальной обороны региона уничтожили украинский дрон. Беспилотник ликвидировали в районе поселка Маслова Пристань.