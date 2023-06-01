Спецоперация 01 июня 2023, 02:14 Работа российских гаубиц «Мста-Б» попала на видео Артиллеристы ВДВ из гаубицы «Мста-Б» разнесли позиции ВСУ на Северском направлении Telegram

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Российские воздушно-десантные войска из гаубицы «Мста-Б» разнесли позиции украинских боевиков на расстоянии 11 километров на Северском направлении. Работу артиллеристов ВДВ показали в Telegram-канале телеканала RT.

«Родину защищать нужно, бороться с террористами тоже нужно», — заявил российский артиллерист в интервью военкору RT.

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Гаубица «Мста-Б» калибра 152 миллиметра отработала по опорникам ВСУ под Северском на расстоянии 11 километров, беспилотники корректировали огонь и зафиксировали точное попадание снаряда. Военкор отметил, что несколько дней назад украинские боевики безуспешно пытались наступать на Соледар именно с Северска. Город расположен южнее Кременной и севернее Артемовска.

Украинские бойцы пожаловались на проблемы с обеспечением на передовой на Северском направлении. Солдаты испытывали на первой линии обороны проблемы не только с вооружением и боеприпасами, но и с водой и продуктами.