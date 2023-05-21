Спецоперация 21 мая 2023, 22:08 «Одна банка каши на двоих». Украинские бойцы пожаловались на проблемы с обеспечением Пленный Ленив: ВСУ столкнулись с проблемами с оружием, едой и водой Официальный сайт президента Украины

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Украинским военнослужащим, находящимся на передовых позициях в Донбассе, не хватает оружия, воды и еды. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив, который попал в плен под населенным пунктом Спорное.

Район населенного пункта Спорное на границе ЛНР и ДНР является горячей точкой на Северском направлении.

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«Были старые, советские автоматы. Из тяжелого у нас был только РПГ (ручной противотанковый гранатомет — Прим. ред.) и снарядов было к нему пара штук всего лишь. Был ПК и под обстрелом приклад ему разломало», — отметил он.

По словам пленного, бойцы испытывали на первой линии обороны проблемы не только с вооружением и боеприпасами, но и с водой и продуктами.

«Воды очень мало давали: три бутылки на восемь человек на сутки, еды тоже очень мало. Первые дни за два дня я сделал одну банку каши на двоих», — добавил он.

Ранее другой военнопленный Александр Ляшенко заявил, что боевой дух в подразделениях ВСУ сильно упал из-за огромного числа раненых и убитых