Российские военные отразили атаки ВСУ на всех направлениях | 360°

Важное 28 октября 2022, 14:28 Российские военные отразили атаки ВСУ на всех направлениях Минобороны: ВС РФ за сутки отбили атаки ВСУ на всех направлениях РИА "Новости"

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Российские военные за прошедшие сутки отразили атаки украинских националистов на Купянском, Краснолиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

На Купянском направлении боевики атаковали оборонительные укрепления в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. В результате слаженных действий противник потерял четыре бронетранспортера, пять боевых машин пехоты, девять пикапов, один танк и 150 украинских военнослужащих.

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Также ВСУ вели наступательные действия на Краснолиманском направлении составом двух батальонно-тактических групп. В результате активных действий отечественной артиллерии и армейской авиации противника остановили, уничтожив до 50 украинских националистов, три боевые бронированные машины, два автомобиля и два танка.

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На Южно-Донецком направлении российские войска отбили наступление ротной тактической группы в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики, уничтожив две боевые бронированные машины, один танк, один пикап и более 30 украинских военных.

На Николаево-Криворожском направлении армейская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение резервам украинской армии, а также диверсионно-разведывательным группам рядом с линией боевого столкновения. Всего ВС РФ ликвидировали более 180 украинских боевиков, шесть автомобилей и восемь боевых бронированных машин.