Спецоперация 09 июня 2023, 05:45 ПВО Восточного военного округа впервые сбила британскую ракету Storm Shadow в зоне СВО «Известия»: ПВО ВВО впервые сбила британскую ракету Storm Shadow в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Система ПВО Восточного военного округа ВС России впервые сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow британского производства в зоне проведения спецоперации. О работе зенитчиков во время боевых действий рассказали «Известия».

Зенитчики опознали воздушного диверсанта на рассвете. Для системы противовоздушной обороны ВВО это ракета стала одной из первых уничтоженных целей такого типа.

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Storm Shadow может лететь на экстремально низкой высоте на уровне десятиэтажного дома. Но несмотря на это, российские зенитчики приноровились к особенностям этой воздушной угрозы со стороны ВСУ. Ракета летела на высоте не более 120 метров, рассказал командир батареи с позывным Чип. При этом в полетное задание ракеты закладывается огибание деревьев и холмов.

«Плюс по мере ее приближения ставятся активные помехи. Это должна быть возвышенность, не низменность ни в коем случае. Напротив антенны не должно располагаться никаких предметов, а именно это деревья, какие-то постройки», — поделился Чип.

Защищает Южнодонецкие рубежи от прорывов диверсантов переносной ПЗРК «Игла». О его работе рассказал стрелок-зенитчик с позывным Волк.

«Начинает мигать лампочка зеленого [цвета] сперва и тут происходят в ухо гудки с динамика. Сперва мелкие такие, прекращенные, а потом, когда поймаешь цель, протяжный гудок идет и лампочка загорается целиком зеленым цветом. Все, цель поймал», — сообщил Волк.

Российские войска сорвали попытку ВСУ выйти к морю на Запорожском направлении. Помешать украинским военным помогли умелое организованное огневое поражение, разведка и наблюдение, а также танки, которые применяли командиры батальонов первого эшелона.