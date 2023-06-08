Спецоперация 08 июня 2023, 20:26 Российские войска помешали ВСУ выйти к морю на Запорожском направлении Генерал Попов: ВС России помешали планам ВСУ выйти к морю на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов сообщил, что российские войска помешали ВСУ выйти к морю на запорожском направлении. Его слова привела пресс-служба Минобороны.

«Все в совокупности с действиями подразделений и представителями родов войск сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя плановую задачу», — сказал Попов.

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Генерал-майор отметил, что впереди российскую армию ждет очень тяжелая работа. Ситуацию он оценил фразой «Все только начинается».

По его словам, помешать украинским военным помогли умелое организованное огневое поражение, разведка и наблюдение, а также танки, которые применяли командиры батальонов первого эшелона.

Попов добавил, что самую важную роль в отражении украинского наступления сыграла пехота. По его словам, пехотинцам, как всегда, достается самая тяжелая работа.

«В этом случае, это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии», — отметил командир.

Командующий группировкой Вооруженных сил России на этом участке СВО генерал-полковник Александр Романчук заявил, что ВСУ в ночном наступлении понесли первые серьезные потери, пытаясь преодолеть минные поля. Подорвались четыре танка противника, уничтожена установка разминирования.