Спецоперация 21 июня 2023, 16:52 Путин раскрыл потери военной техники ВСУ Президент Путин заявил об уничтожении 245 танков и 678 бронемашин ВСУ в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Принимающие участие в специальной военной операции российские войска уничтожили 245 танков и 678 бронемашин украинских сил после начала контрнаступления. Такие данные привел президент России Владимир Путин в комментарии корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Беседу с российским лидером журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что это данные на минувший вторник, 20 июня.

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«Наши мужики намолотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — заявил Путин. Он добавил, что среди уничтоженной техники оказались западные боевые машины, которые получила Украина.

Глава государства подчеркнул, что войска противника также понесли значительные потери в личном составе, но конкретных цифр не привел.

Президент России подчеркнул, что сейчас на линии соприкосновения наблюдается затишье, потому что украинское командование решило пока не тратить свои силы, а решает вопросы, что делать с дальнейшими атаками после таких провалов.

Путин отметил, что, скорее всего, сейчас идет перегруппировка оставшихся в распоряжении Украины подразделений. При этом глава государства подчеркнул, что благодаря сохранившимся резервам потенциал ВСУ еще не исчерпан.