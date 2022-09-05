Все новости

Транспорт

06 сентября 2022, 06:36

Движение по синей и салатовой ветке московского метро приостановили

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Важное

05 сентября 2022, 13:42

(обновлено: 05 сентября 2022, 15:06)

Путин восхитился мужеством и армейскими навыками жителей Донбасса

Путин заявил, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе

Читать 360tv в

Жители Донбасса сражаются лучше профессиональных военных. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

По словам главы государства, он восхищен мужеством людей, которые участвуют в спецоперации России на Украине. При этом они не являются профессиональными военными. Путин отметил, что часть местного населения сражается за свою родную землю на переднем крае.

Реклама

«Два корпуса сформировано из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — сказал он.

Реклама

Это заявление Путин сделал во время встречи с участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Мероприятие проходит на Камчатке. Глава государства прибыл в регион 5 сентября. Там же он встретится с местными чиновниками для обсуждения социально-экономического развития края. Кроме того, у Путина запланирована встреча с  главой региона Владимиром Солодовым.

Владимир Путин

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама