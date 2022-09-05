Важное 05 сентября 2022, 13:42 (обновлено: 05 сентября 2022, 15:06) Поделиться Telegram

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Viber Путин восхитился мужеством и армейскими навыками жителей Донбасса Путин заявил, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе РИА «Новости»

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Жители Донбасса сражаются лучше профессиональных военных. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

По словам главы государства, он восхищен мужеством людей, которые участвуют в спецоперации России на Украине. При этом они не являются профессиональными военными. Путин отметил, что часть местного населения сражается за свою родную землю на переднем крае.

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«Два корпуса сформировано из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — сказал он.

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Это заявление Путин сделал во время встречи с участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Мероприятие проходит на Камчатке. Глава государства прибыл в регион 5 сентября. Там же он встретится с местными чиновниками для обсуждения социально-экономического развития края. Кроме того, у Путина запланирована встреча с главой региона Владимиром Солодовым.

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