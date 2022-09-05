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Путин прибыл на Камчатку

РИА «Новости»: Путин прилетел на Камчатку для участия в молодежном экофоруме

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Президент России Владимир Путин прилетел в Камчатский край с рабочим визитом. Об этом сообщилоРИА «Новости».

В графике Путина стоит встреча с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

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Также глава государства пообщается и с местными чиновниками. Вместе с ними Путин проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края.

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Эти планы президента России ранее подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он отметил, что Путин поговорит с главой региона Владимиром Солодовым.

Глава Камчатки пригласил российского лидера посетить край еще в январе. Основным поводом для визита в регион Солодов называл экологический молодежный форум.

Владимир Путин

Камчатка

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