Путин сказал, что россияне перестали видеть в спецоперации нечто страшное | 360°

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Путин сказал, что россияне перестали видеть в спецоперации нечто страшное

Путин сообщил о возвращении основной массы эмигрантов, уехавших из-за спецоперации

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Эмигрировавшие из России граждане в основном приехали обратно. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин.

«Можно работать в Ереване, а жить фактически в Москве. Многие уже вернулись», — поделился он.

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По словам Путина, эти соотечественники перестали бояться. Они поняли, что ничего страшного не происходит, а ситуация является стабильной.

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Ранее Путин заявлял, что Россия справляется с экономической агрессией Запада. Эти слова президента процитировал RT.

Владимир Путин

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