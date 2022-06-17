Путин заявил, что ВС России стараются не повторить сценарий Сталинграда в Донбассе
Путин: ВС России стараются не превратить Донбасс в «подобие Сталинграда»
Вооруженные силы (ВС) России не должны создать в зоне спецоперации в Донбассе «подобие Сталинграда». С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2022. Его слова процитировал ТАСС.
«ВС России думают о том, чтобы не превращать освобождаемые города Донбасса в „подобие Сталинграда“», — сказал Путин.
Подобную осторожность глава государства назвал вполне естественной. По его словам, российские военнослужащие учитывают этот момент при планировании атак на противника в зоне спецоперации.
Также Путин сообщил, что все задачи кампании по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. По его словам, залогом успешного для России завершения спецоперации является мужество и героизм ВС РФ и сплочение общества.
Путин подчеркнул, что решение о начале спецоперации было основано на праве суверенного государства отстаивать свою безопасность.