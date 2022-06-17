Путин заявил, что ВС России стараются не повторить сценарий Сталинграда в Донбассе

Вооруженные силы (ВС) России не должны создать в зоне спецоперации в Донбассе «подобие Сталинграда». С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2022. Его слова процитировал ТАСС.

«ВС России думают о том, чтобы не превращать освобождаемые города Донбасса в „подобие Сталинграда“», — сказал Путин.

Подобную осторожность глава государства назвал вполне естественной. По его словам, российские военнослужащие учитывают этот момент при планировании атак на противника в зоне спецоперации.

Также Путин сообщил, что все задачи кампании по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. По его словам, залогом успешного для России завершения спецоперации является мужество и героизм ВС РФ и сплочение общества.

Путин подчеркнул, что решение о начале спецоперации было основано на праве суверенного государства отстаивать свою безопасность.