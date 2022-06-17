17 июня 2022, 16:19
Задачи спецоперации будут решены — Путин
Путин: все задачи спецоперации будут выполнены
Россия решит все поставленные задачи специальной операции на Украине. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума.
Залогом этого, по словам президента страны, являются мужество и героизм воинов, а также консолидация общества. Начало спецоперации, по его словам, было решением суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность.
Путин также заявил, что спецоперация в Донбассе стала «спасательным кругом» для западных стран, которые использовали его, чтобы переложить ответственность за экономические проблемы на Россию.