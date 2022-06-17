Россия решит все поставленные задачи специальной операции на Украине. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума.

Залогом этого, по словам президента страны, являются мужество и героизм воинов, а также консолидация общества. Начало спецоперации, по его словам, было решением суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность.

Путин также заявил, что спецоперация в Донбассе стала «спасательным кругом» для западных стран, которые использовали его, чтобы переложить ответственность за экономические проблемы на Россию.