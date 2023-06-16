Спецоперация 16 июня 2023, 16:38 Путин заявил, что Украина не достигла целей в ходе контрнаступления Президент Путин: ВСУ при наступлении ни на одном из участков не достигли своих задач Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины не достигли целей ни на одном участке во время контрнаступления. Об этом на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил большие потери ВСУ, больше чем 1 к 10 по отношению к российской армии.

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«Киев потерял уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут», — сказал президент.

Владимир Путин добавил, что прямо сейчас на одном из участков в зоне специальной военной операции идет бой. Противник силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков пытается атаковать на Временском направлении, а также на Запорожском направлении.

«Я думаю, что у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет», — заключил глава государства.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ понесли значительные потери на Донецком и Южно-Донецком направлениях. потеряли свыше 200 украинских военнослужащих, около 20 танков, боевых и бронированных машин, а также две минометные батареи.