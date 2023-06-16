16 июня 2023, 16:38
Путин заявил, что Украина не достигла целей в ходе контрнаступления
Президент Путин: ВСУ при наступлении ни на одном из участков не достигли своих задач
Вооруженные силы Украины не достигли целей ни на одном участке во время контрнаступления. Об этом на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил большие потери ВСУ, больше чем 1 к 10 по отношению к российской армии.
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«Киев потерял уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут», — сказал президент.
Владимир Путин добавил, что прямо сейчас на одном из участков в зоне специальной военной операции идет бой. Противник силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков пытается атаковать на Временском направлении, а также на Запорожском направлении.
«Я думаю, что у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет», — заключил глава государства.
Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ понесли значительные потери на Донецком и Южно-Донецком направлениях. потеряли свыше 200 украинских военнослужащих, около 20 танков, боевых и бронированных машин, а также две минометные батареи.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
ПМЭФ-2023
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