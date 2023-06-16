Спецоперация 16 июня 2023, 11:08 ВСУ понесли значительные потери на Донецком направлении Минобороны РФ: ВСУ понесли значительные потери на Донецком направлении РИА «Новости»

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ВСУ понесли значительные потери на Донецком и Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

За последние сутки активные боевые действия шли возле села Ровнополь и поселка Урожайное в ДНР. Российское подразделение «Восток» отразило пять атак украинских боевиков. ВСУ потеряли свыше 200 украинских военнослужащих, около 20 танков, боевых и бронированных машин, а также две минометные батареи.

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«На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка», — сообщило ведомство.

Российские военные ликвидировали почти 215 боевиков, три боевые бронированные машины, пять авто, две гаубицы Д-20. Возле Новгородского ВС РФ уничтожили склад боеприпасов.

Всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили более 10 тысяч танков и боевых бронированных машин украинской армии. Большинство техники ВСУ поставляет Запад, но ВС РФ щелкает натовское оружие «как семечки».

Отличившимся бойцам за уничтожение украинского оружия выплачивают дополнительные средства. Так, за ликвидацию «Точек-У» и HIMARS военнослужащим заплатили по 300 тысяч рублей, такую же сумму получили операторы средств ПВО и военные летчики, сбившие вертолеты и самолеты.

Контрнаступление ВСУ оборачивается полным крахом. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим приближается к катастрофическим потерям. Даже американский полковник раскритиковал поведение украинской армии, отметив, что за одну неделю было уничтожено множество солдат и танков.