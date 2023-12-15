Происшествия 15 декабря 2023, 23:07 Более 25 украинских беспилотников сбили в небе над Крымом МО: средства ПВО сбили 26 украинских БПЛА в Крыму РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников в небе над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Очередную попытку террористической атаки со стороны ВСУ пресекли в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени. Украинские войска попытались нанести удар с помощью дронов самолетного типа.

Реклама

Вечером 15 декабря в Севастополе сработала система ПВО над морем. Военные сбили один беспилотник, сообщил ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Он призвал население доверять только официальной информации. Сведений о повреждениях не поступало.

Еще четыре украинских БПЛА сбили в Курской области. Сведения о разрушениях и пострадавших не уточнялись. До этого губернатор региона Роман Старовойт объявил, что в Курске сработали средства ПВО. Он призвал горожан сохранять спокойствие.