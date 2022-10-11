Путин на встрече с главой МАГАТЭ заявил о политизации атомной отрасли | 360°

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Путин на встрече с главой МАГАТЭ заявил о политизации атомной отрасли

Президент Путин на встрече с главой МАГАТЭ заявил о чрезмерной политизации атомной отрасли

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Президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Санкт-Петербурге. Поводом для нее стал подписанный 5 октября главой государства указ о переходе в федеральную собственность объектов Запорожской АЭС. RT вел прямую трансляцию встречи.

«С удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, а, может, вызывают обеспокоенность, например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае, мы открыты для этого диалога», — заявил Путин.

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По его словам, РФ сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий.

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«Россия всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому», — заявил Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ.

Российский лидер обратил внимание, что наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью.

«Конечно мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Но очень рассчитываем на то, что благодаря вашим усилиям нам удастся риторику на этот счет снижать», — сказал лидер России.

Президент отметил, что в сфере ядерных разработок Россия занимает ведущее положение.

Ранее МАГАТЭ заявило, что линия электропередачи, питающая шестой блок Запорожской АЭС, в четверг, 6 октября, была повреждена в результате обстрела.

Владимир Путин

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