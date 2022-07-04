Путин присвоит звание Героя России генералам Лапину и Абачеву

Президент РФ Владимир Путин присвоит звание Героя России командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики Эседулле Абачеву. Соответствующий указ будет подписан уже сегодня.

Об этом Путин сообщил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он подчеркнул, что согласен с предложением главы Минобороны о присвоении Лапину и Абачеву званий Героя России, сообщило РИА «Новости».

«Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», — добавил президент.

Глава государства также обратил внимание, что подразделения, которые принимали участие в освобождении Луганской Народной республики, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности.

О полном освобождении ЛНР Шойгу доложил Путину 3 июля.