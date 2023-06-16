Спецоперация 16 июня 2023, 17:52 Путин предрек самолетам F-16 в зоне СВО судьбу танков Leopard Президент Путин: истребители F-16 будут гореть на Украине так же, как и танки Leopard Unsplash

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Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, рассказал о незавидной участи истребителей F-16, если их поставят на Украину. По его словам, самолеты уничтожат.

Глава государства рассказал, что сейчас на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции идут бои. Противник наступает, используя немецкие танки Leopard, российские силы их успешно ликвидируют.

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«Несколько танков уничтожено. И это в том числе „Леопарды“. И вчера было то же самое. И вчера были „Леопарды“. Они горят. Так же будут гореть и F-16», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что ВСУ несут большие потери — соотношение составляет больше чем 1 к 10 в пользу российской армии. Он отметил, что противник потерял 186 танков и 418 бронемашин. Глава государства дополнил, что Украина не добилась целей ни на одном участке во время контрнаступления.