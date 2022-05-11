Путин поздравил главу ДНР с Днем республики

Президент России Владимир Путин поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с национальным праздником. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Денис Владимирович, примите искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня Донецкой Народной Республики. Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости, общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — говорится в поздравлении российского лидера.

Путин подчеркнул, что Россия в настоящее время ведет в Донбассе борьбу, чтобы мирные жители могли реализовать законное право на свободную жизнь.

«Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу. От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — мужества, стойкости и силы духа», — сказал Путин в телеграмме.

Россия признала ДНР и ЛНР 21 февраля, Путин подписал договоры о дружбе, партнерстве и взаимопомощи.