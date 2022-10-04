Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

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Viber Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ Президент РФ Путин подписал указ о праве срочников служить в ФСБ РИА «Новости»

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Россияне, в том числе солдаты-срочники, смогут служить по контракту в органах ФСБ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

До этого федеральным законом расширили перечень войск и органов, куда берут контрактников. В список добавили органы ФСБ. Заключить контракт, согласно указу, смогут как пребывающие в запасе мужчины, так и не пребывающие, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Также в этом списке — солдаты-срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование и поступающие на военную службу по контракту.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в осенний призыв заканчивающие службу срочники вернутся домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции России на Украине. Также, по его словам, все условия для качественного проведения призыва созданы.

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