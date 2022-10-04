Шойгу заявил, что срочники не будут служить в зоне спецоперации | 360°

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Шойгу заявил, что срочники не будут служить в зоне спецоперации

Глава Минобороны РФ Шойгу: окончившие в осенний призыв службу срочники вернутся домой

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В осенний призыв заканчивающие службу срочники вернутся домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передало РИА «Новости».

«Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции», — сказал он на селекторном совещании во вторник.

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Министр обратил внимание командующих на необходимость своевременного увольнения в запас всех, кто завершил военную службу, и постановки их на воинский учет по месту жительства. Также, по его словам, все условия для качественного проведения призыва созданы. Военкоматы полностью обеспечены медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты и тест-системами для выявления коронавируса.

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Также глава Минобороны сообщил, что вооруженные силы Украины пытались атаковать республики Донбасса и освобожденные территории в дни проведения референдумов по вопросу вхождения в состав России. По его словам, за это время военные сбили семь самолетов противника и более 100 вражеских снарядов.

Сергей Шойгу

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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