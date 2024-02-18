Спецоперация 18 февраля 2024, 13:58 Путин объяснил позднее начало СВО разочарованием в порядочности Запада Путин: Россия начала СВО поздно, так как рассчитывала на порядочность партнеров РИА «Новости»

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Специальная военная операция не началась в 2014 году, потому что Россия сохраняла веру в порядочность западных партнеров и рассчитывала на реализацию Минских соглашений. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин. Отрывок записи корреспондент опубликовал в Telegram-канале.

В своем вопросе Зарубин напомнил, что расширение НАТО началось намного раньше, чем 2014 год, как и неисполнение обещаний, которые Россия получала от западных стран. Почему все же тогда не Россия «не топнула ногой раньше?».

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Путин пояснил, что тогда вера в порядочность западных партнеров еще оставалась. Россия рассчитывала, что достигнутые в Минске договоренности станут выполнять все.

«Мы же только позднее узнали, что бывший канцлер Германии и бывший президент Франции сказали, что и не собирались их реализовать. Мы этого не знали и пытались их выполнять, как бы сложны они ни были для обеих сторон», — рассказал глава государства.

После смены власти в соседней стране ситуация осталась без изменений, Новое руководство Украины заявило, что не намерено выполнять никаких соглашений. Все это время в Донбассе шли боевые действия и гибли люди.

«К России, как гаранту Минских соглашений, обратились люди Донбасса с просьбой о помощи. И мы от мирных инструментов перешли к инструментам военного характера», — заявил Путин.

Он добавил, что выход на мирные выход из ситуации сохранялся, когда в Стамбуле договорились о параметрах нового соглашения. Но по настоянию Украина от них отказалась под внешним давлением своих новых партнеров.

«Господин Арахмия правильно сказал, если бы не позиция Запада, транслированная бывшим премьером Джонсоном, война прекратилась бы еще полтора года назад. Но они этого не захотели. Захотят сегодня? Мы готовы к диалогу», — подытожил президент России.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что сожалеет о позднем начале специальной военной операции, потому что тогда можно было сберечь большее количество жизней жителей Донбасса и заставить Украину выполнять взятые на себя гарантии.