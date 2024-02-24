Спецоперация 24 февраля 2024, 11:47 Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс — Пушилин Пушилин обвинил Запад в срыве Минских соглашений и накачивании Украины оружием РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин два года назад не позволил стереть с лица земли Донбасс. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он напомнил, что спецоперация на Украине началась два года назад после нарушений минских договоренностей и обстрелов мирных городов Донбасса со стороны ВСУ. Пушилин объяснил, что страны Запада постоянно поддерживали Украину и вооружали боевиков.

Реклама

«Теперь мы знаем (и в этом сознались лидеры стран — гарантов Минских соглашений — Франции, Германии), что под прикрытием этих договоренностей Запад накачивал Украину летальным вооружением», — отметил глава ДНР.

Пушилин добавил, что войска продолжают шаг за шагом освобождать Донбасс от украинских боевиков и защищать жителей региона.

Ранее командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев проинформировал, что российские бойцы на 10 километров отбросили ВСУ во время освобождения Авдеевки. Минобороны подтвердило, что ВС России продолжают наступать в зоне спецоперации.