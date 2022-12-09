Спецоперация 09 декабря 2022, 17:22 Путин назвал ход СВО стабильным и не вызывающим вопросов Президент Путин заявил, что спецоперация идет своим чередом, без вопросов и проблем РИА «Новости»

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Специальная военная операция на Украине идет своим чередом и не вызывает дополнительных проблем и вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке.

«СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — сказал он.

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Процесс урегулирования украинского конфликта окажется непростым, отметил глава государства. Ситуация потребует определенного времени. Всем участникам урегулирования киевского кризиса придется согласиться с реалиями, добавил он.

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Путин счел разочаровывающими высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о тайном смысле Минских соглашений. Он подчеркнул, что спецоперацию на Украине нужно было начать раньше, но Россия до последнего надеялась на достижение договоренностей в рамках «Минска-2».

Меркель ранее говорила, что Минские договоренности для представителей киевского режима стали исключительно способом выиграть время и подготовиться к боевым действиям. По ее словам, в 2014 году Европа сильно зависела от России из-за поставок энергоресурсов, поэтому не могла поругаться с ней.