Важное 09 декабря 2022, 16:56 Слова Меркель о Минских соглашениях подтвердили правильность начала СВО Президент РФ Путин назвал разочаровывающими слова Меркель о Минских соглашениях РИА «Новости»

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Высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о тайном смысле Минских соглашений являются разочаровывающими. Об этом на саммите ЕАЭС в Бишкеке заявил президент России Владимир Путин.

«Высказывания Меркель стали разочаровывающими и абсолютно неожиданными. Тем не менее они подтвердили правильность начала специальной операции», — сказал Путин.

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Российский президент выразил мнение, что начать спецоперацию на Украине стоило еще раньше, однако страна до последнего рассчитывала на достижение договоренностей в рамках «Минска-2».

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Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения для Украины стали исключительно способом выиграть время и подготовиться к боевым действиям.

Также бывший немецкий политик призналась, что в 2014 году Европа была слишком зависима от России из-за поставок энергоресурсов и не могла себе позволить поссориться с ней.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что для него высказывания Меркель являются отвратительными.