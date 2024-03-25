25 марта 2024, 10:15
Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в районе Часова Яра
Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе Часова Яра в ДНР
Подразделения ВС России продвигаются в районе города Часов Яр. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.
С учетом этого продвижения, а также освобождения населенного пункта Красное, подчеркнул Пушилин, возможность начать работы в Артемовске становится все ближе.
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«Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника от Артемовска, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ», — указал глава ДНР.
Все это время, продолжил Пушилин, приступить к восстановлению Артемовска, в том числе к разминированию и разбору завалов, было сложно из-за непрекращающихся украинских обстрелов.
Часов Яр расположен в семи километрах к западу от Артемовска. Сейчас ВС РФ ведут бои на его окраинах к востоку, со стороны Красного, и к северо-востоку, со стороны Богдановки.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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