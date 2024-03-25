Спецоперация 25 марта 2024, 10:15 Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в районе Часова Яра Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе Часова Яра в ДНР РИА «Новости»

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Подразделения ВС России продвигаются в районе города Часов Яр. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

С учетом этого продвижения, а также освобождения населенного пункта Красное, подчеркнул Пушилин, возможность начать работы в Артемовске становится все ближе.

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«Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника от Артемовска, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ», — указал глава ДНР.

Все это время, продолжил Пушилин, приступить к восстановлению Артемовска, в том числе к разминированию и разбору завалов, было сложно из-за непрекращающихся украинских обстрелов.

Часов Яр расположен в семи километрах к западу от Артемовска. Сейчас ВС РФ ведут бои на его окраинах к востоку, со стороны Красного, и к северо-востоку, со стороны Богдановки.