Спецоперация 04 февраля 2023, 21:32 ВСУ активизировались на Угледарском направлении Комбат Ходаковский: ВСУ активизируют свои силы на Угледарском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины стягивают силы на Угледарском фронте. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, две последние ночи на Угледарском направлении украинские подразделения прощупывают оборону, что вызывает подозрения в готовящемся контрнаступлении.

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«В подтверждение этих выводов сегодня замечена переброска значительных сил противника со стороны Димитрова предположительно в сторону Угледара», — сказал Ходаковский.

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По данным разведки, ВСУ перебрасывают силы и средства, которые могут существенно повлиять на ситуацию на этом участке фронта. Но российские войска находятся в состоянии максимальной боевой готовности, добавил комбат.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 2 февраля сообщил, что ВС России «перебили» пути снабжения ВСУ техникой и бойцами около Угледара. Из-за этого перед командованием киевского режима встал вопрос подвоза боеприпасов. Спустя сутки Кимаковский рассказал, что российские подразделения в ходе боев взяли город в полукольцо.