Пушилин заявил о переводе сотни «азовцев» в СИЗО

Больше 100 бойцов украинского нацбатальона «Азов»* перевели из мест содержания военнопленных в следственный изолятор. Дела с доказательствами их вины передадут в суд, сообщил в эфире «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

«Уже больше 100 „азовцев“*, по ним дела доказаны. Они уже переведены из мест, где содержались как пленные, в следственный изолятор. Готовятся по ним все дальнейшие шаги», — сказал он.

Не все бойцы отправятся под военный трибунал, по некоторым пройдет прямое судебное разбирательство. Их ждет наказание за терроризм, разбой, пытки над военными и гражданскими.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.