Общество 16 января 2023, 14:32 Власти ДНР рассмотрят вопрос матпомощи эвакуированным жителям Соледара Врио главы ДНР Пушилин: власти рассмотрят вопрос выплат эвакуированным жителям Соледара РИА «Новости»

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Власти Донецкой Народной Республики рассмотрят вопрос выплаты материальной помощи эвакуированным жителям Соледара и других населенных пунктов. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Дал поручение рассмотреть в кратчайшие сроки возможность единовременной выплаты всем эвакуированным гражданам», — написал он после встречи с жителями Соледара в Шахтерске.

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Пушилин подчеркнул, что считает необходимой мерой разработку механизма выдачи по упрощенной программе переселенцам документов, удостоверяющих личность.

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Российские военные взяли Соледар под свой контроль вечером 11 января. Изначально об этом сообщил глава группы «Вагнера» Евгений Пригожин, а позднее подтвердило Минобороны России.

Ранее Пушилин сообщал, что ДНР предоставит социальные гарантии жителям освобожденного Соледара, у которых есть прописка в этом населенном пункте.