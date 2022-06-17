Пушилин подтвердил, что против военных преступников в ДНР будут применять смертную казнь

Донецкая Народная Республика будет применять в отношении военных преступников высшую меру наказания — смертную казнь. Это подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

«На данном этапе высшая мера наказания в Донецкой Народной Республике — это смертная казнь», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума в интервью ТАСС.

Пушилин не ответил однозначно на вопрос о том, когда будет проходить трибунал над преступниками — до или после референдума о возможном вхождении ДНР в состав РФ. Ведь в России существует мораторий на смертную казнь.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Руководствуемся тем инструментарием и той базой, которые у нас есть на сегодняшний момент», — добавил глава ДНР.

Накануне Пушилин заявил, что нет никаких оснований для помилования наемников из Великобритании. Эйдена Аслина и Шона Пиннера приговорили к смертной казни за участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.