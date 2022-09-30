Пушилин назвал тревожной ситуацию вокруг Красного Лимана | 360°

Важное 30 сентября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Пушилин назвал тревожной ситуацию вокруг Красного Лимана Глава ДНР Пушилин заявил о попытках ВСУ взять Красный Лиман в кольцо РИА «Новости»

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Украинские боевики не оставляют попыток захватить Красный Лиман. Город взяли в полукольцо, но союзные войска контролируют дорогу в Сватово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом», — написал Пушилин.

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Глава ДНР добавил, что поселки Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются. В противостояние бросили все резервы, поэтому союзные войска должны выстоять, но противник также подтянул крупную группировку.

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«Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» — пообещал Пушилин.

Накануне Народная милиция ДНР сообщила, что российские войска вместе с бойцами республик Донбасса удерживают под контролем Красный Лиман, отбивая все попытки украинских боевиков отрезать город.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также отмечал, что попытки украинских войск начать наступление на краснолиманском направлении закончились провалом. Во время отхода ВСУ потеряли более 70 человек убитыми, шесть боевых машин пехоты, четыре танка и бронеавтомобиля.

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