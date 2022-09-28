Попытки ВСУ захватить Красный Лиман назвали безуспешными | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 17:45 Поделиться Telegram

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Viber Попытки ВСУ захватить Красный Лиман назвали безуспешными Народная Милиция ДНР сообщила о сохранении контроля над Красным Лиманом РИА «Новости»

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Российские войска, а также бойцы Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик удерживают под контролем Красный Лиман, а также все стратегические трассы, отбивая попытки украинских националистов отрезать город от снабжения. Об этом НМ ДНР сообщила в своем Telegram-канале.

«Защитники города из числа НМ ЛНР и ДНР, а также ВС РФ полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева. Стратегические трассы также под контролем, несмотря на попытки нацистов отрезать Красный Лиман от снабжения», — говорится в сообщении.

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О провале наступления украинских войск на Красный Лиман ранее заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что ВСУ потеряли более 70 человек, шесть боевых машин пехоты, четыре танка и три бронеавтомобиля.

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