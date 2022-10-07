Пушилин назвал самой сложной ситуацию на Краснолиманском направлении | 360°

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Пушилин назвал самой сложной ситуацию на Краснолиманском направлении

Врио главы ДНР Пушилин: ситуация на Краснолиманском направлении сложная

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Обстановка на Краснолиманском направлении продолжает оставаться тяжелой, ВСУ следят за линией обороны в районе Кременной, однако ситуация стабилизируется. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин во время поездки в Грозный.

«Ситуация на Краснолиманском направлении остается самой сложной на территории ДНР, и после всем известных событий линия обороны выстраивается в районе Кременной, противник ежедневно и еженощно проверяет линию обороны, и, можно сказать, что там линия фронта стабилизируется», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

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Пушилин заявил, что туда подходят подкрепления, дополнительный БК. При этом врио главы ДНР не стал говорить о том, что ситуация уже решена, она остается тяжелой.Он высказал надежду, что у российской стороны есть возможность скопить силы, а потом с новыми резервами начать освобождать территорию.

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Ранее стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» вместе с армейским корпусом Народной милиции ЛНР и группой «Вагнера» взяли стратегически важный оборонительный рубеж около населенного пункта Спорное в ДНР.

ДНР

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