Отряд «Ахмата» и группа «Вагнера» заняли важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 08:34 Поделиться Telegram

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Viber Отряд «Ахмата» и группа «Вагнера» заняли важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР Представитель Чечни Алаудинов: «Ахмат» и группа «Вагнера» взяли оборонительный рубеж в ДНР

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Бойцы отряда спецназа «Ахмат» вместе, но с армейским корпусом Народной милиции ЛНР, а также группой «Вагнера» взяли стратегически важный оборонительный рубеж около населенного пункта Спорное в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, который командует «Ахматом» на данном направлении.

Он отметил, что в информационном пространстве регулярно появляются слухи о том, что ВСУ якобы ведут наступательные действия и имеют определенные успехи.

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«Хочу отметить, что на нашем участке фронта бойцы совместно со Вторым армейским корпусом (Народной милиции ЛНР) и „музыкантами“ („Группа Вагнера“) каждый день потихоньку наступают в направлении противника, отжимаем некоторые участки фронта», — рассказал Алаудинов РИА «Новости».

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По его словам, накануне бойцы заняли важный оборонительный рубеж в районе Спорного. Он заявил, что работа потихоньку идет, российские солдаты не собираются отступать назад.

Представители Минобороны РФ сообщили ранее, что в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Спорного, Белогоровки и Яковлевки удалось уничтожить до 70 украинских военных, три боевые бронированные машины, один танк и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

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