Спецоперация 25 января 2023, 12:01 Пушилин назвал пользу от взятия Соледара Врио главы ДНР Пушилин: взятие Соледара позволило контролировать места ударов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Освобождение Соледара позволило перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске и взять под контроль районы, из которых вели обстрелы. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал об этом ТАСС в кулуарах церемонии открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР».

Взятие этого города, по его словам, сыграло ключевую роль в продвижении в Артемовске. Бои перешли с окраины вглубь — в кварталы, которые недавно занимали украинские подразделения. Именно благодаря тому, что ВСУ потеряли контроль под Соледаром, российским войскам удалось перекрыть пути их снабжения и подавить отпор.

Реклама

«Позволило где-то в какой-то части брать под оперативный контроль участки, с которых наносились очень серьезные ответные действия», — сказал Денис Пушилин.

Телеканал «Звезда» рассказал о зачистке освобожденных от ВСУ домов в Артемовке. Союзные силы продвинулись на километр вглубь города, артиллерия отогнала украинскую бронетехнику на дальние позиции, и военные смогли вывести мирных жителей из убежищ.