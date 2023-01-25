Спецоперация 25 января 2023, 09:09 Союзные силы перешли в городские кварталы Артемовска со стороны Опытного Zvezdanews: линия боевого соприкосновения около Опытного сместилась в Артемовск РИА «Новости»

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Линия боевого соприкосновения со стороны Опытного сместилась в городские кварталы Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщили сотрудники издания Zvezdanews.

По их данным, союзные силы уже почти на километр продвинулись вглубь Артемовска. Сейчас ВС России и их сторонники очищают подъезд за подъездом от вооруженных формирований противника. На кадрах с мест боев видно, что от попавших под штурм зданий практически ничего не осталось.

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По данным авторов материала, по части локаций союзных сил работает экипаж украинского танка. При этом бойцы ВСУ вели огонь прямой наводкой по дому, в подвале которого прятались мирные жители. После выяснения ситуации сторонники России применили беспилотник для уничтожения вражеской техники.

Позднее стало известно, что бронетехнику украинских боевиков отогнали на более дальние позиции огнем артиллерии. Кроме того, представители союзных сил под огнем смогли вывести людей. Те рассказали, что перед этим националисты расстреляли двух человек.