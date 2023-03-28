Спецоперация 28 марта 2023, 08:33 «Солнцепек» сжег нацистов на Авдеевском направлении Огнеметная система «Солнцепек» поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские военные нанесли огневое поражение украинским военным на Авдеевском направлении, применив тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщило РИА «Новости».

Совместная работа систем помогла российским войскам уничтожить места дислокации живой силы и огневые точки противника. Сдвоенное применение разных типов снарядов является наиболее эффективным при атаке на хорошо укрепленные позиции националистов.

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Ранее сообщалось, что благодаря «Солнцепеку» российские войска уничтожили один из укрепрайонов ВСУ в Луганской Народной Республике. Командир расчета установки объяснил, что оружие делает залпы неуправляемыми снарядами калибра 220 миллиметров, которые легко уничтожают бронированную технику и скопления живой силы.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух американских радиолокационных станций на Авдеевском направлении.