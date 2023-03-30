Важное 30 марта 2023, 13:22 Пушилин дал прогноз по срокам фактического окружения Артемовска Пушилин: фактическое окружение Артемовска произойдет в скором времени РИА «Новости»

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Уже в скором времени можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска российскими силами. С таким прогнозом выступил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Безусловно, по Артемовску ситуация продвигается. Я думаю, совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении», — подчеркнул он.

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Врио главы ДНР отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в настоящее время продолжают продвижение близ Артемовска сразу с нескольких направлений. По оценке Пушилина, «вагнеровцы» демонстрируют определенные успехи.

Основатель частной военной компании Евгений Пригожин ранее отмечал, что город обязательно будет взят. Он записал видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал его позволить подразделениям ВСУ покинуть Артемовск и вернуться к своим семьям.