ДНР осталась без воды. Помочь жителям могут только российские войска

Донецк оказался буквально на грани катастрофы из-за нехватки воды. Сейчас ее дают раз в двое суток. При этом местные жители говорят, что все понимают, экономят воду и ждут, когда она полноценно вернется в регион. Тем временем специалисты уверяют, что возобновить подачу воды в Донецк реально — с помощью российских ресурсов.

Донецк остался без воды

В Донецке ограничили подачу питьевой воды. Пополнить запасы местные жители могут лишь раз в двое суток. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики. При этом там напомнили, что в нынешней ситуации у людей должен быть запас воды на несколько дней.

«Подача воды будет осуществляться с 19:00 до 21:00 один раз в 48 часов», — отметили в сообщении.

В Донецк завозят воду

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал агентству ТАСС, что местным жителям каждый день привозят около 60 тонн воды, так как некоторые территории остались полностью без воды.

«Воды катастрофически не хватает, запасов осталось примерно на две недели. Основным источником стабильного водоснабжения города является канал Северский Донец — Донбасс. Сейчас перешли на сокращенный график подачи воды», — заявил мэр.

Местные жители рассказали агентству, что с графиком подвоза проблем не возникает.

«Что поделать? Все мы понимаем, что нужно потерпеть, все станет на свои места. Экономим, воды хватает», — отметила жительница Донецка Наталья Алексеева.

В конце февраля власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Тогда была повреждена насосная станция Южно-Донбасского водовода. Она подает воду из канала Северский Донец — Донбасс, который обеспечивает Карловскую и Великоанадольскую фильтровальные станции в направлении Красноармейска и Мариуполя, а также населенные пункты Докучаевск и Еленовку. Южно-Донбасский водовод также питает часть Донецкой области, которая находится под контролем Украины.

Проблема с водой — извечная беда Донецка

Проблема с водой в Донбассе — это извечная проблема, как и на всем Юго-Востоке Украины. Это проблема касается не только Донецка, Луганска, но и Мариуполя, и других городов региона. Крым тоже много лет существовал без воды, ее там подавали по расписанию. Об этом «360» рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

О том, что города региона могут остаться вообще без воды, заговорили еще до начала спецоперации — 19 февраля. Тогда в результате обстрела повредили Южно-Донбасский водовод, как сообщил глава администрации Докучаевска Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Качанов.

«По информации от водоканала перебит Южно-Донбасский водовод 1-го подъема», — написал он в своем Telegram-канале.

Качанов подчеркнул, что Южно-Донбасский водовод питает водой десятки достаточно крупных населенных пунктов по двум сторонам линии разграничения.

Как экстренно восстановить подачу воду в Донецке

До активной фазы специальной операции проблемы с водой с трудом, но решались: воду давали на два, три часа в день. Сейчас же ситуация очень плохая, пояснил Орлов. Ведь в местную реку попали различного рода химикаты, — результаты диверсий и провокаций ВСУ. Более того, специальные насосные станции, которые подавали воду, в основном, сейчас все разрушены или сломаны.

«По этой причине сейчас надо каким-то образом задействовать российские трубопроводные войска, которые обладают необходимым ресурсом, которые обеспечивает подачу воды практически на неограниченные расстояния», — отметил Орлов.

Он подчеркнул, что на территории России есть полноводные источники, водохранилища, с которых можно начать экстренную аварийную подучу воды на территорию Донбасса. Для этого необходимо прорыть специальные магистральные трубопроводы и по ним подавать воду, выдавать ее всем желающим.

«На мой взгляд, пока ведется ремонт насосных станций, расчистка русла реки и прочих источников воды… На сегодня это наиболее оптимальное решение, которое можно использовать. Других каких-то способов, с бурением скважин и так далее, я не вижу, потому что воду надо разведать, это достаточно сложное инженерное мероприятие, которое требует очень серьезной подготовки. Думаю, что все же стоит задействовать трубопроводные войска», — отметил Орлов.

Несколько иной точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. По его словам, для полного восстановления водоснабжения Донецку придется ждать окончания конфликта. Надо освободить канал Северский Донец — Донбасс, и тогда можно начинать восстановительные работы. До этого, к сожалению, надеяться на что-то иное, отметил Корнилов, не стоит.

«Воды Азовского моря вспять мы не повернем. Придется ждать возможности восстановить этот канал», — заключил полиолог.