Власти Херсонской области уличили СБУ в попытке провокации в СИЗО

Сотрудники Службы безопасности Украины попытались организовать провокацию в корпусе СИЗО в Херсоне, однако слаженная работа российских военных помешала исполниться замыслу. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ситуация в колонии пресечена российскими военными. СБУ устроила провокацию, подняв людей и открыв камеры с заключенными, началась неразбериха», — рассказал он.

Стремоусов заявил о необходимости установления контроля над всеми исправительными учреждениями в регионе, которыми до сих пор управляет СБУ.

«Пересмотрим эту ситуацию, режимные объекты нужно брать под свой контроль», — заявил замглавы области.

Исполняющий обязанности начальника пенитенциарного учреждения в Херсоне Игорь Гуряков сообщал, что больше половины сотрудников СИЗО покинули свои рабочие места после попытки заключенных сбежать.