facebook_pixel
    15 мая 2022, 13:10

    Власти Херсонской области уличили СБУ в попытке провокации в СИЗО

    Заместитель главы Херсонской области Стремоусов назвал СБУ зачинщиком провокации в СИЗО

    Максим Зинкин

    Сотрудники Службы безопасности Украины попытались организовать провокацию в корпусе СИЗО в Херсоне, однако слаженная работа российских военных помешала исполниться замыслу. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

    «Ситуация в колонии пресечена российскими военными. СБУ устроила провокацию, подняв людей и открыв камеры с заключенными, началась неразбериха», — рассказал он.

    Стремоусов заявил о необходимости установления контроля над всеми исправительными учреждениями в регионе, которыми до сих пор управляет СБУ.

    «Пересмотрим эту ситуацию, режимные объекты нужно брать под свой контроль», — заявил замглавы области.

    Исполняющий обязанности начальника пенитенциарного учреждения в Херсоне Игорь Гуряков сообщал, что больше половины сотрудников СИЗО покинули свои рабочие места после попытки заключенных сбежать.