Начальник СИЗО в Херсоне обвинил СБУ в организации бунта среди заключенных

Представители Службы безопасности Украины намеренно организовали бунт в Следственном изоляторе в Херсоне, чтобы затем обвинить в беспорядках российскую сторону. Об этом РИА «Новости» сообщил Новости исполняющий обязанности начальника пенитенциарного учреждения Игорь Гуряков.

По его словам, кураторы из СБУ приказали ему открыть двери всех камер в Херсоне, выпустив подследственных на свободу. Заключенные подошли к забору СИЗО, однако сотрудники решили не выпускать их за пределы учреждения.

«Стреляли сначала вверх, а потом применили оружие по людям на поражение, погиб один заключенный», — рассказал Гуряков.

Начальник СИЗО рассказал, что требовал от подследственных не нарушить установленный режим заведения, однако понял, что ситуация начинает выходить из-под контроля.

«Я позвонил коменданту города и запросил помощь. Бунт удалось подавить после прибытия российских правоохранителей», — рассказал офицер.

Гуряков подчеркнул, что принял итоговое решение не отпускать заключенных за стены СИЗО, потому что понимал угрозу для мирных жителей города.

Вечером 11 мая стало известно, что заключенные попытались сбежать из СИЗО.