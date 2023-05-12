Спецоперация 12 мая 2023, 13:49 Противник потерял более 75 военных на Краснолиманском направлении Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 75 своих военных на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины лишились за последние сутки на Краснолиманском направлении более 75 своих бойцов, а также самоходки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение живой силе и технике ВСУ», — сообщил он.

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Удар по противнику нанесли около населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики. Конашенков добавил, что на этом направлении за сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация», боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и три пикапа.

Западная группировка войск на Купянском направлении с помощью артиллерии и авиации поразила подразделения ВСУ около населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Двуречное Харьковской области. Противник потерял на данном направлении свыше 60 своих военных.