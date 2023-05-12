Спецоперация 12 мая 2023, 13:33 Действия украинской ДРГ пресекли на Купянском направлении Минобороны: ВС России уничтожили более 60 боевиков на Купянском направлении за сутки РИА «Новости»

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Российские военные за прошлые сутки уничтожили более 60 украинских боевиков в боях на Купянском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Ударами артиллерии и авиации группировка войск „Запад“ поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Двуречное Харьковской области», — сказал он.

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Потери боевиков составили более 60 человек живой силы. Также они лишились артиллерийской установки «Акация», американской артиллерийской системы М109 Paladin, двух боевых машин РСЗО «Град», двух автомобилей и боевой бронированной машины.

Конашенков добавил, что российские военные прошлой ночью также пресекли работу диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области.

Ранее Минобороны сообщило, что в ходе боев на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 900 человек.