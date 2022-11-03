Протащили на себе ради операции. Соловьев рассказал, как русские врачи спасают даже раненых украинцев | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 17:34 Протащили на себе ради операции. Соловьев рассказал, как русские врачи спасают даже раненых украинцев Телеведущий Соловьев: Украина пытает пленных, в то время как Россия украинцев выхаживает РИА "Новости"

Читать 360tv в

Украина пытает российских военнопленных, в то время как русские врачи на полях специальной военной операции борются за жизнь каждого — и русского, и украинца. Об этом рассказал телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Он рассказал историю, как его близкий друг — знаменитый врач Александр Мясников — отправился с бригадой на спецоперацию латать раненых.

Реклама

«А Саша потом чуть проехал — Лисичанск, Северодонецк. И он говорит: „Знаешь, я думал, ты рассказываешь сказки. <…> А тут, когда все своими глазами увидел, я их теперь так ненавижу — нацистов. У меня все кипит“», — рассказал Соловьев в ходе марафона «Знание о героях» российского общества «Знание».

Реклама

Мясников назвал луганских врачей героями. Его особенно удивила история, когда раненого украинца, которого свои бросили умирать, русские протащили на себе два километра и в результате его прооперировали, не дали умереть от потери крови, спасли.

«А что делают они с нашими пленными? Вот этим мы отличаемся от них», — резюмировал журналист.

Ранее помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что героям СВО следует уделять больше внимания. Он назвал героями и военнослужащих, и врачей, волонтеров и всех, кто находится в зоне боевых действий.