Мединский назвал героями спецоперации тех, кто рискует жизнью и здоровьем | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 15:50 Мединский назвал героями спецоперации тех, кто рискует жизнью и здоровьем Помощник президента Мединский призвал уделять больше внимания героям спецоперации РИА "Новости"

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Героям спецоперации следует уделять больше внимания, заявил помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. По его словам, о действиях российских военных надо рассказывать чаще, особенно молодежи, сообщил ТАСС.

Мединский сравнил подвиги во время проведения спецоперации и Великой Отечественной войны. «Первое время „недообращали“ внимание на личный, человеческий фактор, а ведь герой рядом с тобой — это колоссальный мотивационный пример», — подчеркнул председатель РВИО.

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По его словам, настоящими героями СВО являются те, кто рискует жизнью и здоровьем, — военнослужащие, врачи, волонтеры и все, кто находится в зоне боевых действий.

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Народный артист России Николай Басков пообщался с военнослужащими, находящимися в госпитале в Донбассе. Певец рассказал, как боец с ампутированной ногой попросил обнять его. По словам Баскова, он и дальше будет навещать военных в госпиталях, а всех участников спецоперации он назвал «великими героями», которые делают все для нормализации спокойной жизни россиян.