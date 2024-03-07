07 марта 2024, 03:52
«Просто свернули челюсть». Рогов рассказал о расправах укронацистов над жителями Запорожья
Рогов: в Запорожье с 2022 года пропали сотни поддерживающих Россию жителей
С февраля 2022 года без вести пропали сотни жителей Запорожья, которые поддерживали Россию. Об этом в эфире «Радио России» заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Общественник подчеркнул, что в отношении таких людей украинские боевики учиняли внесудебные расправы.
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«Кому-то повезло больше — он не пропал без вести, ему просто свернули челюсть, поломали руки, ноги, ключицу <…> и оставили калекой, но живым», — пояснил он.
Ранее Рогов рассказал, что находящееся на линии соприкосновения в Запорожской области село Работино стало местом новых ожесточенных боев российских военных, которые перешли в наступление на позиции украинских сил.
Он подчеркнул, что украинское командование перекинуло на этот участок дополнительные силы, осознав, что сдержать натиск войск РФ оставшимся контингентом не удастся.
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